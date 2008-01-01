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Ухудшение погоды на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:03 Понедельник, 15 января



В текущие дни погоду на сибирских просторах определяет обширный циклон. В воскресенье его центр кружил над Эвенкией, что добавило снег в большинстве северных районов округа. Но по интенсивности он был небольшим, до 3 мм.



В понедельник центр циклона по-прежнему располагается над северными районами Красноярского края. Во вторник циклон начнет медленно продвигаться на юг и охватит своим влиянием уже южную половину Сибири. Она окажется в передней части циклона. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае ожидается снег, при ветре до 21 м/с - метель. В центральных и южных районах Красноярского края также будет идти снег, при ветре до 25 м/с поднимется метель. В Хакасии - сильный снег, ветер усилится до 25-28 м/с, завьюжит метель. На дорогах ожидаются снежные заносы.



К середине недели циклон охватит своим влиянием Иркутскую область. Здесь снег ожидается сильным, порывы ветра достигнут 18-23 м/с, что и здесь станет причиной метелей. / meteonovosti.ru /



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