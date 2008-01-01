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Новости погоды
На Дальнем Востоке относительно спокойно
ИА "Метеоновости" / 09:46 Понедельник, 15 января
Ненастные циклоны на время покинули Дальневосточный регион, устроив небольшую передышку в непогоде. Лишь юг Камчатского края и дальневосточные острова округа еще потрепали сильные ветра. На юге Камчатки он усиливался до 26 м/с, отмечалась метель, на Сахалине и Курилах порывы ветра достигали 24 м/с. Существенных осадков на всей территории округа не отмечалось, а температурный фон был неоднородным. Аномально теплая погода отмечалась в Амурской области, Камчатском крае и на крайнем востоке Чукотского автономного округа. Сильные морозы сохранялись в северных и восточных районах Якутии, а также в Магаданской области.
В ближайшие сутки существенных изменений в погоде Дальнего Востока не ожидается. / meteonovosti.ru /
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