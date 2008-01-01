Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
15 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Северном Кавказе зимнее ненастье

ИА "Метеоновости" / 09:36 Понедельник, 15 января

  Вторжение холодной арктической воздушной массы вызвало на юге России снегопады и усиление северо-восточного ветра.

В начале рабочей недели на территории Ростовской области, Краснодарского края, Нижнего Поволжья, исключая северо-восток, и Северо-Кавказских республик ожидается небольшой и умеренный снег, на юге Краснодарского края и в предгорных районах переходящий в мокрый снег с дождем. Сильные осадки пройдут в Краснодарском крае и по западной половине Ставропольского края. В предгорьях возможно налипание мокрого снега, гололед и изморозь. Местами ветер восточной четверти все еще будет усиливаться до 15-20 м/с. Но это уже совсем не недавний ураган, что был на Черноморском побережье.

Температура стала ниже нормы на 2-4 градуса. Днем на равнинной части Северо-Кавказского региона -2,-7 градусов, в Краснодарском крае и Адыгее, максимум, до +3 градусов, на северо-востоке Волгоградской области -8,-13 градусов. И даже на Черноморском побережье не выше +2,+7 градусов. Ночью будут заморозки, до -5 градусов, до 0 опускается температура и в районе Сочи. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
-4
Вт.
16 янв.
-5
Ср.
17 янв.
-5
Чт.
18 янв.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Каолак		 -58
Юрты

некомфортное место: Фарго
комфортное место: Джагдалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100