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На Северном Кавказе зимнее ненастье



ИА "Метеоновости" / 09:36 Понедельник, 15 января



Вторжение холодной арктической воздушной массы вызвало на юге России снегопады и усиление северо-восточного ветра.



В начале рабочей недели на территории Ростовской области, Краснодарского края, Нижнего Поволжья, исключая северо-восток, и Северо-Кавказских республик ожидается небольшой и умеренный снег, на юге Краснодарского края и в предгорных районах переходящий в мокрый снег с дождем. Сильные осадки пройдут в Краснодарском крае и по западной половине Ставропольского края. В предгорьях возможно налипание мокрого снега, гололед и изморозь. Местами ветер восточной четверти все еще будет усиливаться до 15-20 м/с. Но это уже совсем не недавний ураган, что был на Черноморском побережье.



Температура стала ниже нормы на 2-4 градуса. Днем на равнинной части Северо-Кавказского региона -2,-7 градусов, в Краснодарском крае и Адыгее, максимум, до +3 градусов, на северо-востоке Волгоградской области -8,-13 градусов. И даже на Черноморском побережье не выше +2,+7 градусов. Ночью будут заморозки, до -5 градусов, до 0 опускается температура и в районе Сочи. / meteonovosti.ru /



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