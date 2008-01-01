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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:27 Понедельник, 15 января

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -7..-2 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 765 мм рт ст.

Несмотря на небольшое падение атмосферного давления, фон его в столичном регионе останется аномально высоким, а в сочетании с морозами сохранится погода спастического типа, неблагоприятная для людей, склонных к спастическим реакциям. Плохо такую погоду переносят и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, гипотония, ишемия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесшие инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Даже вполне здоровые люди могут испытывать головокружение, нарушение сна, шум в ушах. Следует более внимательно отнестись к своему самочувствию, снизить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать, правильно питаться, а в случае необходимости обращаться к врачу.

15 января геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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