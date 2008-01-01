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Новости погоды
В Норвегии сильный ветер
ИА "Метеоновости" / 14:13 Воскресенье, 14 января
Со стороны Атлантического океана на Европу смещается мощный глубокий циклон, его влияние первыми почувствуют жители Скандинавского полуострова. На юге Норвегии объявлен оранжевый уровень опасности по ветру. Ожидаются порывы 20-25 м/с, местами 35-45 м/с. А также до конца воскресных суток местами пройдет сильный снег, на дорогах будет скользко. / meteonovosti.ru /
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