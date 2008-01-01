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Начали замерзать водоемы северо-запада России



ИА "Метеоновости" / 13:55 Воскресенье, 14 января



На водоёмах Псковской области началось образование льда, в связи с тем, что в регионе несколько дней держится минусовая температура. "Образующийся ледовый покров чрезвычайно тонкий и ломкий! - отметили в МЧС. - Рыболовный азарт зачастую притупляет чувство осторожности, и люди, рискуя жизнью, выходят на лёд, толщина которого не превышает 5-7 сантиметров. Это может привести к провалам и гибели".



Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета - прочный, белого - в два раза слабее; серый, матово-белого или с желтоватым оттенком - самый ненадежный. Кроме того, опасным является лёд ноздреватый и пористый - он обрушивается без предупреждающего потрескивания; а также покрытый снегом. Лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоёмы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; а также в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.



В МЧС отметили, что категорически запрещается выезжать на лёд на любом транспорте.



Кроме Псковской области, замерзать начали реки Центральной России. Появился лед на завершающейся недели и на Москве-реке даже в черте города. / meteonovosti.ru /



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