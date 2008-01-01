Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
14 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ураган на черноморском побережье ослабевает

ИА "Метеоновости" / 13:49 Воскресенье, 14 января

  В середине дня, 14 января синоптики отменили штормовое предупреждение об ураганном ветре на черноморском побережье в районе Новороссийска. До конца суток 14 января ожидается северо-восточный ветер с порывами 22-27 м/с. А завтра, 15 января ветер будет не сильнее 15-20 м/с, но тоже восточной четверти. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-6
Пн.
15 янв.
-2
Вт.
16 янв.
-5
Ср.
17 янв.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Макаэ		 -57
Верхоянск

некомфортное место: Ян-Майен
комфортное место: Джагдалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100