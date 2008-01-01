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Ураган на черноморском побережье ослабевает



ИА "Метеоновости" / 13:49 Воскресенье, 14 января



В середине дня, 14 января синоптики отменили штормовое предупреждение об ураганном ветре на черноморском побережье в районе Новороссийска. До конца суток 14 января ожидается северо-восточный ветер с порывами 22-27 м/с. А завтра, 15 января ветер будет не сильнее 15-20 м/с, но тоже восточной четверти. / meteonovosti.ru /



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