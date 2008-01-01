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В Крыму погода холодная и со снегом



ИА "Метеоновости" / 13:31 Воскресенье, 14 января



Вторжение холодной арктической воздушной массы вызвало в Крыму снег, метель, сильный северо-восточный ветер 17-22 м/с, местами очень сильный до 25 м/с. На дорогах стало скользко. Температура воздуха 14 января ночью -5,-10 градусов, днем -2,-7 градусов, на ЮБК ночью -1,-3 градусов, днем около 0 градусов. В начале рабочей недели ветер ослабеет, осадки будут небольшими, температура воздуха не изменится. Ночью 15 января температура -5,-10 градусов, на ЮБК +2,-3 градусов, днем -2,-7 градусов, на ЮБК до 0 градусов, в горах -8,-10. Пройдет снег, местами сильный, метель, гололедица, северо-восточный ветер 7-12 м/с, местами до 17 м/с. / meteonovosti.ru /



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