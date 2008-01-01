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ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 14 января



В полдень в Москве мороз ослабел совсем не намного. На главной метеостанции столицы, ВДНХ было -6,6 градуса против утренних -7,2 градуса. Облачно, тихо, местами отмечается слабая дымка. А на юго-западе, в районе Воробьевых гор даже слабый снежок. Атмосферное давление значительно, почти на 20 единиц выше нормы. Барометры по-прежнему показывают 766 мм рт. ст. Относительная влажность поддерживается на уровне 85-90%. / meteonovosti.ru /



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