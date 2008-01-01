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Новости погоды

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Холода пришли в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 14 января

  Холодной выдалась ночь на 14 января в Поволжье. Температура в заволжских районах Самарской, Саратовской областей и Оренбуржья понижалась до -25,-27 градусов. Да и сутки 13 января были такими же морозными. Температура в среднем на 8 градусов была ниже климатической для середины календарной зимы. Погода в начале рабочей недели в Поволжье будет контрастной. На востоке, а именно в Оренбургской области в ночь на 15 января мороз может быть еще сильнее, до -26,-31 градуса. И днем в Левобережье температура ниже, чем на правом берегу Волги, -17,-22 градуса. Тогда как в Пензенской области днем температура повысится местами до -4 градусов и ночной мороз будет от -10 до -15 градусов. Местами, на окраине антициклона пройдет слабый снег, возможен туман и изморозь. / meteonovosti.ru /
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