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Новости погоды

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Самые ветреные точки России

ИА "Метеоновости" / 11:41 Воскресенье, 14 января

  Перед Старым Новым годом сильный ветер разыгрался на побережьях Российских морей. На побережье мурманской области при прохождении серии атмосферных фронтов атлантического циклона ветер усиливался до 23 м/с. Такой же ветер отмечался в Хакасии. Это сказывалось влияние циклона, который накануне вызвал бурю на юге западной части сибирского региона. На севере Якутии погода была суровая с метелью и ветром до 22 м/с при сильном морозе, почти до -40 градусов. На юге Камчатского края ветер был тоже сильным, до 25 м/с. Но почти ураганный ветер, до 32 м/с поднялся днем 13 января и в ночь на 14 января в районе Новороссийска, до 32 м/с. Сегодня днем на черноморском побережье ветер ожидается еще сильнее, в районе Анапы-Туапсе до 35 м/с, в районе Новороссийска до 38 м/с. А 15-16 января пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, возможны гололедно-изморозевые явления и ветер 15-20 м/с. 14 января ветрено будет в Республике Алтай, на перевалах до 23 м/с с метелью. 14 и 15 января в центральных, южных районах Красноярского края и в Хакасии ветер может усиливаться до 27 м/с, там тоже с метелью. 15 января подойдет очередной атмосферный фронт к Новосибирской области. На юго-востоке Западной Сибири тоже разыграется метель при ветре до 21 м/с. / meteonovosti.ru /
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