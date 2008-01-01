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Новости погоды

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В Якутии погода самая морозная

ИА "Метеоновости" / 11:02 Воскресенье, 14 января

  Сильнейшие морозы установились на большей части Якутии. А на северо-востоке и севере Республики Саха температура приближается к рекордно низкой для середины зимы. -57 градусов было зафиксировано минувшей ночью под Старый новый год в Верхоянске. Лишь на градус выше, то есть около -56 градусов была температура в Усть-Нере, Оймяконе и Екюччю. -55 градусов отмечено в Изме. Такие морозы даже по якутским меркам считаются аномальными. Средняя суточная температура за 13 января на севере и востоке Якутии оказалась на 8 градусов ниже климатических значений. Антициклон продолжит вымораживать воздух и в последующий дни. На северо-востоке сегодня, 14 января местами столбики термометров не будут подниматься выше отметок в -53,-58 градусов. В ближайшую ночь, 15 января прогнозируется ночной мороз -54,-59 градусов. В то же время на юго-западе Якутии усилиями циклона с севера Красноярского края местами мороз умеренный, 15,-20 градусов в дневные часы. / meteonovosti.ru /
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