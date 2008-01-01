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ИА "Метеоновости" / 10:44 Воскресенье, 14 января
В 10 часов утра в Москве держался мороз. На Главной метеостанции столицы, ВДНХ было -7,2 градуса. Облачно, тихо, местами отмечалась слабая дымка. А на юго-востоке даже слабый снежок. Атмосферное давление значительно, почти на 20 единиц выше нормы. Барометры показывают 766 мм рт. ст. Относительная влажность, как и положено, в утренние часы повышенная, около 90%. / meteonovosti.ru /
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