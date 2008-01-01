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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:36 Воскресенье, 14 января



Январь нынешнего года начался с аномально теплой погоды. Лишь к концу первой декады года фон температуры начал постепенно приближаться к климатической норме, но все еще остается выше нее. Сегодня, 14 января в Москве, по прогнозу синоптиков температура днем повысится до -4..-6 градусов. Таким образом, рекорд тепла останется в 2015 году (+3.4).



А вот в позапрошлом веке, в 1893 году 14 января, столицу сковали крепкие морозы, и в ранние утренние часы столбик термометра опустится до рекордных значений температуры -37.4 градуса.



Двумя годами позже, в 1895, этот день выдался ненастным, за сутки выпало чуть более 12 мм осадков, при месячной норме 42 мм.



Самые глубокие сугробы в этот день отмечались в 1942 году, высота снежного покрова составляла 49 см, этот показатель также останется недосягаемым. Сейчас высота сугробов не превышает 10 см. / meteonovosti.ru /



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