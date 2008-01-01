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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:33 Воскресенье, 14 января



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -6..-4, по области -9..-4 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 768 мм рт ст.



В Москве и в области сохранится погода спастического типа, которая может провоцировать ухудшение самочувствия вплоть до кризов. В первую очередь это относится к людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, гипотония, ишемия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесших инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Специалисты рекомендуют контролировать давление и при первых признаках ухудшения самочувствия воспользоваться медикаментами, рекомендованными лечащим врачом. И даже вполне здоровые люди могут испытывать головокружение, нарушение сна, шум в ушах. Следует более внимательно отнестись к своему самочувствию, снизить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать, правильно питаться, а в случае необходимости обращаться к врачу. / meteonovosti.ru /



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