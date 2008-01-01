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В связи с непогодой закрыта Керченская переправа



ИА "Метеоновости" / 13:32 Суббота, 13 января



Основная транспортная артерия, связывающая Крымский полуостров с материковой Россией - Керченская паромная переправа была закрыта. Причиной тому стал сильный ветер в регионе. Скорость ветра в порывах приближается к 20 м/с. В ближайшие сутки-двое ситуация в регионе не изменится. Значительные барические градиенты, а, значит, и высокие скорости ветра, сохранятся. Местные синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий. В воскресенье и понедельник в связи с вторжением студеного арктического воздуха в Крыму ожидаются снегопады, сильный ветер и метель. По региону объявлено штормовое предупреждение. Сила ветра в порывах будет достигать 17-22 м/с, с усилениями до 25 м/с. По информации СМИ с начала года Керченская переправа трижды приостанавливала работу в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. / meteonovosti.ru /



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