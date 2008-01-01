

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода на юге Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:58 Суббота, 13 января



На большей части европейской территории России условия погоды определяет обширный антициклон. В целом погода спокойная. а основное ненастье наблюдается на периферии антициклона. Так, по южной периферии этого мощного барического образования смещаются фронтальные разделы. Под влиянием атмосферных фронтов ветреная и дождливая погода наблюдалась в Краснодарском крае, Крыму и республиках Северного Кавказа. В Краснодарском крае отмечались сильные осадки, местами выпало до 53 мм, ветер в порывах разгонялся до 15-20 м/с, в районе Новороссийска до 28-29 м/с. В Евпатории и Симферополе порывы ветра составили 18-19 м/с.



В ближайшие сутки условия погоды существенно не изменятся, мощный антициклон по-прежнему будет препятствовать смещению фронтальной зоны. В воскресенье и начале будущей недели в Крыму пройдет снег, 14 и 15 января сильный снег, метель при ветре 17-22 м/с, местами до 25 м/с. В воскресенье сильные осадки ожидаются на юго-востоке Калмыкии, в Туапсинском районе Краснодарского края и Адыгее. В понедельник сохранится ненастье в Краснодарском крае. 13-14 января в Краснодарском крае ветер 22-25 м/с, на черноморском побережье в районе Анапа-Геленджик 22-27 м/с, в районе Новороссийска 30-34 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



