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Новости погоды

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Ураганный ветер на Ямале

ИА "Метеоновости" / 11:27 Суббота, 13 января

  Активный циклон стал причиной ненастной погоды на севере сибирского региона. Минувшей ночью центр циклона сместился на запад Таймыра. Атмосферный вихрь быстро заполняется и теряет силы, однако еще сутки назад всю его мощь ощутили на себе жители северных округов Сибири. Так, 12 января в Ямало-Ненецком автономном округе отмечалась ветреная и морозная погода, местами кружила метель. На мысе Желания ветер разгонялся до 20 м/с, в поселке Ныда ветер достигал ураганной силы - 32 м/с.

В тылу циклона в регион будет поступать студеный арктический воздух. Фон температуры в ночные часы будет опускаться ниже -30..-35 градусов. Осадков, с ростом атмосферного давления, будет меньше. / meteonovosti.ru /
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