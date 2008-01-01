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Новости погоды

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Рекорды максимальной температуры в Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:17 Суббота, 13 января

  Южные потоки стали причиной аномально высокой температуры воздуха на Кузбассе. Отклонение от нормы средней суточной температуры составили +10..+14 градусов. В минувшую пятницу в Новокузнецке максимум температуры составил +1.2 градуса, тем самым был перекрыт суточный рекорд максимальной температуры, который продержался почти 40 лет, в далеком 1981 году 12 января было 0 градусов.

В столице угольной промышленности - Кемерово температура воздуха на 10-16 градусов опережает норму. 12 января столбики термометров поднялись до отметки -0.3 градуса, что также стало рекордным для суток значением. Предыдущий экстремум тепла для 12 января принадлежал 1987 году и составлял -0.4 градуса.

В ближайшей перспективе ситуация в регионе изменится. Вторичные атмосферные фронты принесут с собой порции холодного воздуха, что приведет к понижению температуры. Фон температуры будет далек от рекордного, но все еще остается выше нормы. / meteonovosti.ru /
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