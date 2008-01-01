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Новости погоды

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В Якутии разыгралась метель

ИА "Метеоновости" / 10:32 Суббота, 13 января

  Условия погоды в на севере Якутии определяются противостоянием активного циклона с запада и малоподвижного антициклона с востока. В результате в зоне противостояния сформировались значительные градиенты атмосферного давления, как следствие - усилился ветер и началась метель. В районе Бухты Тикси сила ветра достигала 17 м/с, метеостанция Столб зафиксировала порывы ветра до 23 м/с.

В ближайшие сутки антициклон все-таки уступит место циклону. Ветреная погода сохранится в основном по западу и юго-западу республики. А основным неблагоприятным фактором погоды останется сильный мороз. Днем -40,-45, местами -35,-40, на западе -20,-25, на юго-западе -15,-20. Самые сильные морозы традиционно на северо-востоке -45,-50, а местами до -58. Ближайшей ночью морозы окрепнут до -54, на северо-востоке республики - шестидесяти градусные морозы. В воскресенье максимальная температура будет уже на уровне -40...-45. В западных и центральных районах пройдет небольшой снег. / meteonovosti.ru /
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