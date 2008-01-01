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Новости погоды

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Сильные морозы пришли в Приморье

ИА "Метеоновости" / 10:09 Суббота, 13 января

  На юге Дальнего Востока понизился фон температуры. Что связано с вторжением студеного арктического воздуха в тылу мощного циклона. Фон средней за сутки температуры воздуха оказался на 2-5 градусов ниже климатической нормы. По абсолютным значениям минимальная температура воздуха прошедшей ночью местами опускалась ниже отметки -30. Так, в Дальнереченске было -32.6 градуса, в Свиягино минимум составил -35.7, в Чугуевке еще на три градуса ниже. Самые низкая температура воздуха по региону зафиксирована метеостанциями Глубинное и Мельничное -40.1 и -40.0 соответственно. Во Владивостоке температура воздуха понижалась до -21.7 градуса, но ситуация усугублялась сильным ветром до 18 м/с.

Сегодня и в предстоящие сутки условия погоды в регионе будет определять антициклон. На фоне роста атмосферного давления осадков будет не много. Сегодня днем −7:−18. В ночь на Старый Новый год столбики термометров опустятся до −20:−27, в горных районах до -36. В воскресенье ситуация начнет меняться. Воздушные потоки сменятся на южные и в крае заметно потеплеет. / meteonovosti.ru /
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