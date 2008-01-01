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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:39 Суббота, 13 января

  Температура воздуха в Москве и области постепенно понижается, но никак не доберется до климатической нормы. Вот и сегодня морозы совсем небольшие от -4 до -9 градусов, что на 1-2 градуса выше климатических значений. Рекордных значений температуре сегодня не достичь. Самый теплый день останется в 2005 году. 13 января температура повысилась до +3.7 градусов и подобного тепла в этот день не отмечалось. Еще дальше температуре воздуха до суточного минимума. Холодный рекорд удерживается с 1907 года, когда под утро морозы окрепли до -37.4 градуса.

Сильным снегопадом вошел в историю наблюдений этот день в 1987 году, за сутки в Москве выпало 12.9 мм, что почти половина месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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Пн.
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Вт.
16 янв.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Каес		 -58
Оймякон

некомфортное место: Иноземцево
комфортное место: Джхарсугуда

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