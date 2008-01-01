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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:35 Суббота, 13 января



Предстоящим днём Москва и Подмосковье останутся под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 768 мм рт ст. Максимальная температура воздуха в Москве -8..-6 градусов, по области -12..-7. Среднесуточная температура выше нормы на 1-2 градуса. Ветер слабый, менее 5 м/с.



При высоком атмосферном давлении особенно трудно придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. У них возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Даже вполне здоровые люди могут испытывать головокружение, нарушение сна, шум в ушах. В этот день специалисты рекомендуют снизить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать, правильно питаться, а в случае необходимости обращаться к врачу. / meteonovosti.ru /



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