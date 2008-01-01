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Новости погоды

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Полюс холода возвращается на место

ИА "Метеоновости" / 13:23 Пятница, 12 января

  До сих пор погода в Оймяконе - российском полюсе холода - не оправдывала своего предназначения. Несмотря на то, что морозы там, по европейским меркам, были суровыми (под утро до -52 градусов), среднесуточная температура в среднем на пару градусов превышала норму. А самые суровые морозы в Якутии зафиксированы в северо-западных районах. Но уже со второй половины недели ситуация начала меняться. Очаг аномально холодной погоды начал распространяться и на восточную половину Республики. Морозы на юго-востоке Якутии окрепли до -52,-54 градусов и по праву самым холодным местом России стал Оймякон, где под утро было -56 градусов.

В ближайшие дни именно на востоке Якутии сформируется очаг аномально холодной погоды. Морозы усилятся. Под утро температура понизится до -57,-62 градусов, днем столбики термометров недалеко уйдут от отметки в -50 градусов.

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