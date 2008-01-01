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Новости погоды
Рекордные осадки России
ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 12 января
В минувшие сутки в большинстве районов России сохранялся повышенный фон атмосферного давления, что свело к минимуму выпадение осадков. И лишь юго-запад Сибири оказался самым обильным на осадки. В эти районы пожаловал активный циклон, а центр его кружил над Омской областью. Именно в Омской области выпало самое большой количество небесной влаги на территории России. За сутки копилка осадков пополнилась на 12 мм, что стало суточным рекордом. Предыдущий рекорд отмечался в 2010 году, когда сумма осадков составила 8.2 мм. Месячная норма осадков в январе в Омской области составляет 22 мм. / meteonovosti.ru /
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