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Новости погоды

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Юг Сибири: от морозов до оттепели

ИА "Метеоновости" / 12:05 Пятница, 12 января

  В текущем январе в южных областях Сибирского федерального округа погода удивляет контрастами. Месяц начался с крепких морозов. Под утро они усиливались в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях до -27 градусов и сохранялись вплоть до Рождества. Среднесуточное значение температуры отставало от нормы на 10, а в отдельные дни на 14 градусов. Но уже к началу второй декады месяца резко потеплело. Местами столбики термометров преодолевали нулевую отметку в сторону положительных значений. Так, 11 января в Кемерово максимальная температура составила +3.3 градусов, установив тем самым суточный рекорд, предыдущий рекорд +1.4 градусов отмечался в 1945 году. Рекордных значений достигла температура и в Горно-Алтайске. Она повысилась до +9 градусов, что на 5 градусов выше предыдущего рекорда. Со значением +4 градуса он отмечался в 1988 году.

Но уже в ближайшие сутки, с распространением на южные районы Сибири антициклона, морозы вновь усилятся. Днем в Новосибирской и Томской областях -14,-19, местами до -25, в Кемеровской области и на Алтае от 7 до 12 мороза. / meteonovosti.ru /
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