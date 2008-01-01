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Новости погоды

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Неблагоприятная погода на юге России

ИА "Метеоновости" / 11:47 Пятница, 12 января

  Антициклон, расширивший свои владения на большинство районов Европейской России, оттеснил атмосферные фронты на южные территории. Они станут виновниками неблагоприятной погоды в выходные дни на Северном Кавказа и в Крыму.

В пятницу и субботу в предгорных районах Краснодарского края, в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, ожидается налипание мокрого снега, метель, на черноморском побережье усиление ветра до 18-23 м/с. В районе Новороссийска начнется бора, порывы ветра достигнут 22-27 м/с, на Старый Новый Год ветер усилится даже до 34 м/с. В районе Анапа-Геленджик ожидается парение моря и медленное обледенение судов.

Ухудшение погоды ожидается и в Крыму. В субботу осадки в виде снега и мокрого снега еще небольшие, но уже ветрено, порывы местами достигнут 18-23 м/с. В воскресенье над Крымским полуостровом сформируется высотный циклон, он станет виновником сильного снега. Ожидается установление снежного покрова.

Температура воздуха в большинстве районов юга России будет отрицательная, до -6..-12 градусов, лишь на Черноморском побережье Краснодарского края и Южном берегу Крыма она близкая к нулю (от -2 до +3 градусов).

Следует отметить, что в земледельческих районах юга европейской территории снег совсем сошел, а местами снежный покров так и не образовался. А впереди почти неделя морозной погоды. Это может неблагоприятно сказаться на зимовке теплолюбивых южных растений.  / meteonovosti.ru /
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