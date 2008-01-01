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На Дальнем Востоке задувают сильные ветра



ИА "Метеоновости" / 11:14 Пятница, 12 января



Ненастные циклоны на время покинули Дальневосточный регион, устроив небольшую передышку в непогоде. Лишь юг Камчатского края и Приморье еще потрепали сильные ветра. На юге Камчатки он усиливался до 23 м/с, отмечалась метель. В Приморье порывы были до 21 м/с. Ветреную погоду вызвали вторичные атмосферные фронты, проходившие в тыловой части циклона, центр которого кружил далеко от материковой части. Осадки, прошедшие не только здесь, но и на всей территории Дальневосточного округа, были незначительные.



В ближайшие сутки ветреная погода в большинстве районов сохранится, но самые сильные ветра ожидаются на восточном побережье Чукотского автономного округа, до 15-20 м/с, прошумят метели. Именно на северо-востоке России в минувшие сутки температурный фон был на 8-10 градусов выше нормы. На остальной территории температура была ниже обычных для этой поры значений на 1-4, а на северо-западе Якутии на 6-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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