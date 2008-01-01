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Самая холодная ночь текущего января



ИА "Метеоновости" / 10:51 Пятница, 12 января



Календарная зима в Москве и области началась с оттепелей. За весь месяц ей так и не удалось прочно обосноваться на Русской равнине. В Москве лишь в течение 7 дней температура днем была отрицательная (до -3.6 градусов). Даже в ночные часы самая низкая температура воздуха зарегистрирована -7.4 градуса, но даже при таких "морозах" среднесуточная температура превышала норму на 6 градусов.



Центральный месяц сезона также начался с аномально теплой погоды. В первые январские дни температура воздуха более, чем на 10 градусов превышала климатическую норму. И, несмотря небольшое понижение температуры, начавшееся после Рождества, она все равно остается гораздо выше нормы.



В минувшую ночь температура в Москве понизилась до -7.3 градусов (на метеостанции ВДНХ) и такое значение, на сегодняшний день, стало самым низким в текущем январе. Невелик был разброс температуры и по области. Ее минимальное значение колебалось от -7.1 на юго-востоке (в Коломне) до -8.7 на северо-западе (в Талдоме).



/ meteonovosti.ru /



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