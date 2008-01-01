Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
12 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самая холодная ночь текущего января

ИА "Метеоновости" / 10:51 Пятница, 12 января

  Календарная зима в Москве и области началась с оттепелей. За весь месяц ей так и не удалось прочно обосноваться на Русской равнине. В Москве лишь в течение 7 дней температура днем была отрицательная (до -3.6 градусов). Даже в ночные часы самая низкая температура воздуха зарегистрирована -7.4 градуса, но даже при таких "морозах" среднесуточная температура превышала норму на 6 градусов.

Центральный месяц сезона также начался с аномально теплой погоды. В первые январские дни температура воздуха более, чем на 10 градусов превышала климатическую норму. И, несмотря небольшое понижение температуры, начавшееся после Рождества, она все равно остается гораздо выше нормы.

В минувшую ночь температура в Москве понизилась до -7.3 градусов (на метеостанции ВДНХ) и такое значение, на сегодняшний день, стало самым низким в текущем январе. Невелик был разброс температуры и по области. Ее минимальное значение колебалось от -7.1 на юго-востоке (в Коломне) до -8.7 на северо-западе (в Талдоме).

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-7
Сб.
13 янв.
-7
Вс.
14 янв.
-6
Пн.
15 янв.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Тамале		 -55
Делянкир

некомфортное место: Бейкер-Лейк
комфортное место: Рамагундэм

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100