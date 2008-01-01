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Усиление морозов в Якутии



ИА "Метеоновости" / 09:35 Пятница, 12 января



Зима за Уралом с началом нового года, как и на территории ЕТР, тоже дает сбои, особенно нестабильна погода в Западной Сибири. 11 января на юге Западной Сибири и на Алтае температура местами в теплом секторе циклона повысилась до слабой оттепели. Новые рекорды тепла были установлены на Чукотке. Такую неустойчивость и резкие перепады основных метеопараметров создают циклоны.



Но вот над Якутией заметных перебоев с зимней погодой не наблюдается. А все потому, что там установился характерный для этого времени холодный обширный антициклон, который слабо поддается влиянию циклонов, пытающихся обойти и раздробить его и с запада, и с севера, и с востока.



Морозы сейчас в Якутии довольно суровы даже для этого холодного региона, однако в конце недели температура местами понизится еще сильнее. В прошедшие сутки на северо-западе Якутии отмечалась самая значительная отрицательная аномалия температуры на всей российской территории, она составила 10 градусов и более. На остальной территории Якутии температура ниже нормы в основном на 4-6 градусов, в ночные часы на северо-востоке и севере она понижалась до 50..53 градусов мороза.



В выходные температура местами на севере и северо-востоке Якутии в ночные часы может понизиться до минус 60-ти. Слово за полюсами холода северного полушария. Именно там наиболее вероятны такие суровые морозы.



/ meteonovosti.ru /



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