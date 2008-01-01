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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:43 Пятница, 12 января



Предстоящим днём погода в Московском регионе будет определяться юго-восточной частью антициклона, который распространяется со Скандинавского полуострова, с центром над северо-западными областями России. Атмосферное давление подрастет, в небе наметятся просветы. Осадков станет меньше, и пройдут они лишь местами в виде отдельных снежинок.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 12 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит -7..-5 градусов, по области -9..-4. Среднесуточная температура воздуха на 2-3 градусов выше климатической нормы. Ветер северо-восточного направления 3-8 м/с.



Содержание кислорода в воздухе будет оптимальным. Для большинства жителей региона погода ожидается вполне комфортной с щадящим тренингом для организма. Особенно благоприятна такая погода для людей с хронической кислородной недостаточностью. Однако, из-за роста атмосферного давления и его высокого фона велика вероятность ухудшения самочувствия у людей, страдающих как гипертонией, так и гипотонией. Начнет формироваться и спастический тип погоды, неблагоприятный для лиц, склонных к сосудистым спазмам, бронхо-спазмам, гипертоническим кризам.



12 января геомагнитный фон прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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