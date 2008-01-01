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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:32 Четверг, 11 января



Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть компактного циклона. При сплошной облачности местами небольшой снег. Температура воздуха в столице -3..-5 градусов, по области -2..-7. Ветер северной четверти, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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