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Похолодание на юге Европейкой России



ИА "Метеоновости" / 15:11 Четверг, 11 января



Антициклон из Скандинавии начинает энергично теснить атмосферные фронты из центральной России. Часть из них уйдет за Урал и на север Сибири, а холодный фронт, на котором 11 января сформировалась активная волна и присыпала часть областей средней полосы снегом, отойдет на юг ЕТР. С перемещением холодного фронта под напором усиливающегося антициклона будет связано ухудшение погоды и сильное похолодание в южных регионах Европейской России.



В пятницу станет усиливаться северо-восточный и восточный ветер, местами на Черноморском побережье и в предгорьях Северного Кавказа до 15-20, местами до 23 м/с, в районе Новороссийска начнется бора, которая сохранится и даже усилится на Старый Новый Год. Пройдут осадки, местами умеренные и сильные снегопады. Усиление ветра и осадки в виде дождя со снегом и снега прогнозируются и в Крыму.



Похолодание 12 января еще не будет очень заметным, среднесуточная температура удержится в пределах нормы, но уже в субботу на юг ЕТР вслед за холодным фронтом с северо-восточными потоками хлынет холодный арктический воздух. Хорошо, что похолодание предварят осадки в виде снега, потому что на юге ЕТР снег совсем сошел, а местами снежный покров так и не образовался. Но есть опасения, что снега будет все же недостаточно для того, чтобы предотвратить повреждение теплолюбивых южных растений. В предстоящие выходные в ночные часы температура по северу региона может падать до -16..-18 градусов, в Крыму до -10 градусов.



Даже на черноморском побережье Краснодарского края и южном берегу Крыма в ночные часы в Старый Новый Год температура местами упадет до -5 градусов. / meteonovosti.ru /



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