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На Старый Новый Год в Москве похолодание продолжится



ИА "Метеоновости" / 12:20 Четверг, 11 января



Погода в столичном регионе начала меняться в сторону настоящей зимы. Во-первых, установились, пусть пока небольшие, но морозы, во-вторых, москвичи и гости столицы увидели солнце, а главное вновь появился снег.



До настоящих морозов еще далеко, но в атмосфере ситуация кардинально меняется. На смену циклонам и их фронтам прибывает вполне холодный антициклон со Скандинавии. Ветры поворачивают на северные и северо-восточные направления, атмосферное давление начнет интенсивно расти. В пятницу столичный регион окажется на юго-восточной периферии усиливающегося антициклона, слабый снег еще возможен. При северо-восточном ветре силой 3-8 м/с в ночь на 12 января по области от 6 до 11 градусов мороза, днем 12 января в Москве -5..-7, по области от -4 до - 9 градусов, солнце обязательно порадует хотя бы ненадолго.



В ночь на субботу влияние антициклона усилится. Ночные морозы окрепнут до -9..-14 градусов, в Москве около 10 градусов мороза. Днем в субботу ветер слабый, давление около 770 мм рт ст, что близко к рекордно высокому для этих суток. В Москве без существенных осадков, солнечно, температура в Москве -6..-8, по области от -4 до -9 градусов.



На Старый Новый Год погода без существенных изменений. В ночные часы малооблачно и от -9 до -14 градусов. Днем солнечно и небольшие морозы.



В такую комфортную погоду можно наверстать упущенное в теплые и сырые дни начала января, и еще по достоинству оценить новогоднее убранство Москвы! / meteonovosti.ru /



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