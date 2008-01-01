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Морозы в Приморье к выходным крепнут



ИА "Метеоновости" / 12:05 Четверг, 11 января



В тылу огромного циклона с приземным центром над Беринговым морем, арктический воздух уже проник до юга Приморья. В условия повышенного атмосферного давления облаков и осадков станет все меньше, а морозы окрепнут.



В ночь на четверг местами в континентальных районах температура понижалась до -28 градусов. Во Владивостоке воздух остыл до -19 градусов. В последующие дни, на Старый Новый год, усилится влияние гребня антициклона, и морозы усилятся. Осадков не ожидается, ночью до -20, днем -15..-17 градусов. При сильном северном ветре, даже в отсутствии осадков, такую погоду комфортной не назовешь! / meteonovosti.ru /



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