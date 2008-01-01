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Итоги первой декады января в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:52 Четверг, 11 января



Она выдалась в Москве и Подмосковье благодаря влиянию атлантических циклонов и преобладающих южных воздушных потоков аномально теплой. Положительная аномалия составила около 8, 5 градуса. Но все-таки за всю историю метеонаблюдений в Москве были и более теплые январи, причем самая теплая первая декада января наблюдалась совсем недавно, всего 11 лет назад.



Первая декада января 2007 г. была еще теплее, тогда аномалия температуры за декаду составила более 10 градусов, а снег совсем сошел к 3 января 2007 г. И две декады первого месяца 2007 г. снега в Москве не было. Вновь снежный покров сформировался только после 21 января. / meteonovosti.ru /



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