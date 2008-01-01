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Снежный покров в Москве и Подмосковье подрастает



ИА "Метеоновости" / 11:35 Четверг, 11 января



Столица и ее окрестности начинают обретать типичные зимние черты. Начала понижаться температура, но самое главное и желанное - на московских улицах и в парках появился снег, полностью сошедший в столице на Новый Год. В Подмосковье, на западе и северо-западе кое-где снег на праздники оставался, но его было крайне мало, и вид он имел непрезентабельный.



5 января в Москве и Подмосковье прошел снег, но к утру 6 января он снова растаял, и Православное Рождество Москва встречала опять без снега.



Кардинально ситуация стала меняться только 8 января, циклон с северо-запада "нырнул" восточнее столичного региона, на его фронтах в Москве и Подмосковье прошел снег, который уже не растаял, т.к. регион очень быстро оказался в тылу этого циклона, под северо-западными и северными холодными ветрами.



Морозы пока небольшие, но их вполне хватило для сохранения снежного покрова. В ночь на 11 января в Подмосковье снова пришел активный фронт с северо-запада, и опять пошел снег. К утру четверга на станции ВДНХ высота снежного покрова составила 4 см, столько же снега на северо-западе, востоке и даже в центре столицы. Однако это все-таки очень мало, по климатическим данным в это время высота снега в среднем в Москве составляет 25 см. На юго-западе и юге столицы снежный покров пока совсем незначительный: всего 1-2 см.



На западе и севере Подмосковья высота снега составляет 3 см, на юге 2 см, на востоке области, в районе Коломны и Черустей - всего 1 см.



Сегодня прирост снега в Москве и Подмосковье в зоне фронта составит 1-3 см, температура к вечеру начнет заметно понижаться, поэтому вновь выпавшему снегу ничего не угрожает. Он останется лежать в парках и скверах столицы и области. / meteonovosti.ru /



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