|
|
|
Новости погоды
Циклон обеспечил ураганный ветер на Камчатке
ИА "Метеоновости" / 10:59 Четверг, 11 января
Глубокий циклонический вихрь, атмосферное давление в котором накануне падало ниже 970 гПа или 728 мм рт. ст., после Сахалина и Курил устремился на Камчатку и вызвал на юге полуострова ураганный ветер и продолжительные метели. Центр сильно закрученного циклона оказался на севере Курильской гряды, а южные мысы Камчатского полуострова попали в зону громадных перепадов давления. На мысе Лопатка на юго-восточном побережье ветер достиг ураганной силы: 38 м/с.
Ночью 11 января циклонический вихрь продолжил свое движение на восток, оставляя Камчатку в тыловой части. Ветер начал стихать. Порывы его на юге полуострова не сильнее 15 м/с, местами отмечается небольшой снег. Ветер до 20 м/с и слабые метели сохраняются сегодня в северной половине Камчатского края. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.