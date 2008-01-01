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Новости погоды

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Циклон обеспечил ураганный ветер на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 10:59 Четверг, 11 января

  Глубокий циклонический вихрь, атмосферное давление в котором накануне падало ниже 970 гПа или 728 мм рт. ст., после Сахалина и Курил устремился на Камчатку и вызвал на юге полуострова ураганный ветер и продолжительные метели. Центр сильно закрученного циклона оказался на севере Курильской гряды, а южные мысы Камчатского полуострова попали в зону громадных перепадов давления. На мысе Лопатка на юго-восточном побережье ветер достиг ураганной силы: 38 м/с.

Ночью 11 января циклонический вихрь продолжил свое движение на восток, оставляя Камчатку в тыловой части. Ветер начал стихать. Порывы его на юге полуострова не сильнее 15 м/с, местами отмечается небольшой снег. Ветер до 20 м/с и слабые метели сохраняются сегодня в северной половине Камчатского края. / meteonovosti.ru /
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