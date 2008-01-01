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Тропические циклоны в Индийском океане



ИА "Метеоновости" / 10:13 Четверг, 11 января



В Индийском океане на данный момент действуют 3 тропических циклона. И все три находятся в стадии тропической депрессии. Только два из них - бывшие циклоны, на счету которых имеются человеческие жертвы, а один - возможный будущий тропический шторм.



Итак, два шторма, Ава и Ирвин, прошли максимальную фазу и уже находятся в стадии тропической депрессии. И если Ирвин не принес ущерба, то Ава обрушивалась на Мадагаскар сильнейшими ливнями и ураганным ветром. Жертвами стихии на острове стали около 30 человек. Но Ава уже угасает и совсем скоро исчезнет с синоптических карт, а Ирвин пока не сдается.



Близ северо-восточного побережья Австралии, в Тиморском море, образовалась новая тропическая депрессия, возможно, очередной тропический шторм. Пока циклон не получил имени и о его дальнейшем развитии судить рано. / meteonovosti.ru /



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