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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:33 Четверг, 11 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны с северо-запада. Ожидается облачная погода, временами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -5..0 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на северный 5-10 м/с. Атмосферное давление во второй половине дня составит 756 мм рт. ст., что выше нормы. Относительная влажность воздуха 70%.

В Москве и в области условия погоды приблизятся к обычным для этого времени года, и для большинства людей будут комфортными. Но из-за повышенного фона атмосферного давления ухудшение самочувствия возможно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивыми сосудистыми реакциями, склонных к гипотонии и гипертонии. Этой группе людей следует следить за артериальным давлением и во время принимать рекомендованные врачом лекарства, совершать прогулки на свежем воздухе.

11 января геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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