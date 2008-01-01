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Сильные снегопады прошли на Кольском полуострове



ИА "Метеоновости" / 14:40 Среда, 10 января



Атмосферный фронт, пересекавший Кольский полуостров, принес в Мурманскую область сильные снегопады. В отдельных районах 9 января выпало до 10 мм осадков. Для Мурманска и Кандалакши прошедший снегопад стал рекордным. 9 мм осадков выпало в Мурманске, до этого максимальное количество осадков городе составляло 6,9 мм, рекорд остался в 1967 году. В Кандалакше скромнее, 7 мм, но и предыдущий рекорд для города составляет 5,4 мм - именно такое количество снега в пересчете на воду выпало здесь в 1981 году.



11 января погодные условия на севере европейской России будет диктовать антициклон. В Мурманской области местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах сгустятся туманы, изморозь, на дорогах образуется гололедица, температура воздуха днем -8.-13 градусов, в центральных районах при прояснениях -15..-20. / meteonovosti.ru /



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