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В Италии не по сезону тепло



ИА "Метеоновости" / 14:28 Среда, 10 января



Температура воздуха в Италии превышает привычные показатели на несколько градусов. Теплый воздух поступает на Апеннинский полуостров с Африканского континента с южными потоками. И воздух в дневные часы прогревался здесь до рекордных значений. 9 января в Венеции термометры показали +13,2 градуса, в Риме +17,7 градуса, а в Палермо 20,3 градуса.



В ближайшие дни в регионе сохранится очень теплая погода, погоду здесь будет определять теплый сектор небольшого циклонического вихря. Пройдут дожди различной интенсивности, ночью температура воздуха 6..11 градусов, днем 12..17, не за горами очередные температурные максимумы. / meteonovosti.ru /



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