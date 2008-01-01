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Ливневые дожди обрушились на Португалию



ИА "Метеоновости" / 14:08 Среда, 10 января



В Португалии, несмотря на влияние барического гребня, минувший день, 9 января, выдался ветреным и дождливым. Дожди и порывистый ветер принес в страну холодный атмосферный фронт. В отдельных районах выпало до 25 мм осадков. В Лиссабоне количество осадков составило 27 мм, что является абсолютным рекордом для этого дня. А месячная норма января составляет 89 мм. Порывы ветра в отдельных районах страны достигали 16-21 м/с.



11 января регион окажется в антициклоне, но влияние на погоду будут оказывать атмосферные фронты. Возможен кратковременный дождь, температура воздуха в ночные часы 6..11 градусов, днем 13..18. / meteonovosti.ru /



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