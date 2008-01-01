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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 10 января

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -2..-4 градуса, Северо-восточном -3..-4 градуса, Восточном -3..-4 градуса, Юго-восточном -2..-4 градуса, Южном -2..-3 градуса, Юго-западном -3..-4 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3. градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
-5
Чт.
11 янв.
-2
Пт.
12 янв.
-6
Сб.
13 янв.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+36
Макурди		 -50
Саскылах

некомфортное место: Джусалы
комфортное место: Коросаль

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