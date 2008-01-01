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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 10 января



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -2..-4 градуса, Северо-восточном -3..-4 градуса, Восточном -3..-4 градуса, Юго-восточном -2..-4 градуса, Южном -2..-3 градуса, Юго-западном -3..-4 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3. градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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