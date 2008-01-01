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На юге ЕТР погода портится



ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 10 января



атмосферного давления, но это не спасло регион ни от осадков, ни от сильного ветра.



Сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега прошли 9 января в Краснодарском крае, местами выпало до 38 мм небесной влаги. Прошли дожди и в республиках Северного Кавказа, но здесь осадков было меньше, 18-20 мм. В Армавире и в Грозном зафиксировано рекордное количество осадков (16, мм и 4 мм соответственно), причем в Армавире предыдущий рекорд превышен почти в 2 раза. До 23 м/с усиливался ветер в Дагестане.



Кратковременное улучшение погоды на севере ЕТР ожидается 11 января, лишь по северу и в горных районах местами пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко. На черноморском побережье ветрено, средняя скорость 12-17 м/с, в районе Новороссийска 14-19 м/с, порывы до 23 м/с. Температура воздуха днем -3..+2, по югу местами до +5, по северу до -6 градусов, что близко к норме.



12 января вновь начнутся осадки различной интенсивности, в республиках Северного Кавказа и в горах Адыгеи сильные. На фронте прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на провода и деревья, ветер усилится до 15-20 м/с, в Краснодарском крае до 23 м/с, на черноморском побережье порывы до 25 м/с. В Новороссийске бора усилится: скорость ветра 12 января достигнет 30 м/с, 13 января - 34 м/с. Днем на черноморском побережье температура воздуха около 0 градусов, но при сильном ветре будет ощущение, что на улице -10..-13 градусов. / meteonovosti.ru /



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