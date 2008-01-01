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В Хабаровском крае резко похолодало



ИА "Метеоновости" / 11:39 Среда, 10 января



Температура воздуха в Хабаровском крае за сутки резко понизилась. Отрицательная аномалия средней температуры воздуха за 9 января составила 4 градуса. А ведь совсем недавно температура воздуха здесь была выше климатической нормы на 2-4 градуса. Не обошлось без очередного рекорда. В Аяне к утру воздух остыл до -36,4 градуса. До этого момента самым холодным днем было 9 января 1980 года, когда температура понижалась до -35,1 градуса.



11 января в Хабаровском крае сохранится морозная погода, вероятно, будут перекрыты очередные температурные минимумы. В южных районах ночью термометры покажут -18..-23 градуса, при прояснении до -33, в центральных районах -23..-28, в горах до -38, на севере края -24..-29, при прояснении -34..-39, в горах местами до -45; днем преобладающая температура в северных районах -18..-23 градуса, на юге и в центральных районах -15..-20. Местами пройдет небольшой снег. / meteonovosti.ru /



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