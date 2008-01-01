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Новости погоды

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Камчатка во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 10:59 Среда, 10 января

  Глубокий циклонический вихрь (атмосферное давление в его центре составило 970 гПа или 728 мм рт. ст.), пришедший с юга, портил погоду на Курильских островах, на Сахалине и на юге Камчатки. Южные районы полуострова оказались в зоне действия атмосферных фронтов. 9 января прошел снег, на южном побережье при ветре ураганной силы, до 38 м/с, наблюдались продолжительные метели.

11 января циклонический вихрь переместится на восток, оставляя Камчатку в тыловой своей части. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах юга образуется гололедица. Ветер успокоится, ночью его порывы будут достигать 15-20 м/с, днем 10-15 см/с, температура воздуха в дневные часы в южной половине 0..-5 градусов, при облачности -10..-15; в северной половине на пару градусов холоднее, -2..-7, при облачности до -17. / meteonovosti.ru /
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