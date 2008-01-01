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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:56 Среда, 10 января

  Лишь к завершению первой декады января на Московскую землю пришли небольшие морозы. Но даже при понижении температуры воздуха ее среднесуточное значение остается на 4-6 градусов выше нормы. Среднее многолетнее значение температуры (норма) для 10 января составляет -8.8 градусов. Но были годы, когда аномально теплая погода сохранялась вплоть до третьей декады января. Подобные аномалии отмечались в 2005 и 2007 годах. Так в 2007 году 10 января температура повысилась до +8.0 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день. А самые суровые морозы отмечались в 1950 году. Под утро температура понизилась до -36.8 градусов, что стало рекордом суточного минимума. Сильным снегопадом отличился сегодняшний день в 1960 году, на Московскую землю выпало 10 мм осадков, при месячной норме 42 мм. / meteonovosti.ru /
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