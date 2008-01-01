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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:16 Среда, 10 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градус. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление во второй половине дня составит 756 мм рт. ст., что выше нормы. Относительная влажность воздуха 65%.



В Москве и в области ожидается рост атмосферного давления. Температура понизится, но все равно останется выше климатических значений на пару единиц. Колебания метеоэлементов отрицательно скажутся на самочувствии большинства метеочувствительных людей. Интенсивный рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у лиц, страдающих атеросклерозом сосудов головного мозга, вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма, перенесших сосудистые кризы. Дополнительным неблагоприятным фактором станет порывистый ветер. При этом недомогание могут почувствовать люди с кожными заболеваниями и психо-эмоциональными нарушениями. / meteonovosti.ru /



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