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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:31 Вторник, 9 января
Погоду в Москве и области будет определять северо-восточная периферия антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в столице -3..-5 градусов, по области -3..-8. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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